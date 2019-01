Dapi il 2017 lavura ina gruppa d'iniziants enturn MiaEngiadina ensemen cun la vischnanca da La Punt vi da l'idea per in center da lavur e scuntrada. Il venderdi saira ha la vischnanca preschentà ad indigens e possessurs da segundas abitaziuns il «InnHub La Punt» – in project da l'architect Lord Norman Foster.

InnHub – Il vitg en il vitg

La firma Microsoft prevesa d’acquistar localitads per lur occurrenzas e workshops e per dar a lur lavurers la pussaivladad da lavurar davent da l’Engiadina. Ma era ON, la marca da chalzers internaziunala vul avair locals per la partiziun da svilup e perscrutaziun. Il Lyceum Alpinum da Zuoz e differentas scolas autas Svizras han annunzià interess per fittar localitads.

Sper las firmas internaziunalas duessan avair lieu natiralmain era butias indigenas ed in center da sport en il center.

40 milliuns per la realisaziun

Finanzià vegn quest project tras investiders e quels surdattan lura la gestiun ad ina societad da manaschi. Prender en mira vulan ins ina furma da societad cooperativa, nua che indigens e giasts han la pussaivladad da sa participar.

Ils iniziants prevesan per la realisaziun e l’elavuraziun tras tut las instanzas politicas ina durada da 2 onns. L'InnHub duess vegnir avert en il decurs dal 2021, sche tut va sco giavischà.

Maletg 1 / 3 Legenda: Vart dal sid cun cafetaria. Foster + Partner Maletg 2 / 3 Legenda: Interiur da l'InnHub. Foster + Partner Maletg 3 / 3 Legenda: Vista davent da la via maistra. Foster + Partner

Lord Norman Foster Norman Foster tutga tar ils architects ils pli renumnads. L’um dad 84 onns ha realisà la cupla da vaider dal Reichstag a Berlin, il stadion da Wembley, la City Hall en Engalterra e blers auters bajetgs enconuschents da Hong Kong enfin New York. Lord po Norman Foster sa numnar, perquai che Queen Elisabeth da l’Engalterra ha onurà el cun quest titel.

RR actualitad 07:00