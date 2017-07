Inoltrà dumonda da construcziun per Edy

Avant duas emnas ha la nova uniun «Save Edy» communitgà ch’els veglian reconstruir la figura da Edy a Salastrains. Uss ha la societad inoltrà la dumonda da construcziun.

La dumonda da construcziun per Edy – il skiunz da lain ch'è stà simbol per ils Campiunadis mundials da skis a San Murezzan – è inoltrada. Avant paucs dis hajan represchentants da la scola da skis San Murezzan inoltrà la dumonda a la vischnanca ed al chantun, scriva l'uniun Save Edy. Per savair realisar quai project stoppia l'uniun però er anc ramassar var 100'000 francs.

La Snowsports San Murezzan SA e las pendicularas Engiadina San Murezzan avevan decidì avant curt da salvar Edy. L'idea è da reconstruir la figura da lain en la regiun da skis Salastrains, ina zona ordaifer la zona da construcziun.

RR novitads 15:00