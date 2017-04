Inoltrà project per duas chasas da tgira tar il chantun

Oz, 11:11

Anna Caprez

Tant ils plans per ina nova chasa da tgira Du Lac a San Murezzan, sco er il project per renovar ed engrondir la chasa existenta Promulins a Samedan, èn in grond pass vinavant. Omadus dossiers en l’emprima fasa da project, èn vegnids surdads a l'Uffzi da sanadad.