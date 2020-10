Entschet ha tut sco sgnocca. Numnadamain in gieu da pleds tranter dus poets cun il medem num. Li Po e Chasper Po. Els dus n’èn dentant betg parents, mabain han vivì en differentas terras durant differents tschientaners.

Per ina è quai il poet chinais dal 8avel tschientaner Li Po. El vala sco in dals poets il pli renumads da la China e vegn perfin congualà cun Goethe. Per l’autra ses schensch e poet engaidinais dal 19avel tschientaner Chasper Po. Oriund da Sent, randulin ed oravant tut enconuschent per sias poesias umoristicas, satiricas ed ironicas.

En il fratemp è sa sviluppà ord la sgnocca oriunda bler dapli.