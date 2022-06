Giuven e vegl duain crear e consumar ensemen la cultura. La regiun e la Biosfera han envidà ad in inscunter a Lavin, per discutar davart pussaivladads e models.

Legenda: Per la segunda giada hai dà in tal inscunter, qua a Lavin. RTR

Al segund inscunter da quest gener han ins discutà models sco s’opponer als trends da restar a chasa empè da far part a la vita culturala. La giuventetgna ha tut in autra imaginaziun da cultura che la generaziun pli attempada.

Diversas societads culturalas cumbattan encunter la mancanza da commembras e commembers. A diversas uniuns manca adina puspè ina persuna che surpiglia la responsabladad. Ad instituziuns sco per exempel museums u inscunters da referats manca l’interessenza da la populaziun, saja quai dal publicum giuven u er pli vegl.

Lavin: Segund inscunter da la rait culturala

Nagin recept final – ma ideas

Organisar projects durant in temp definì empè da fundar societads, indemnisar meglier ils responsabels, chattar persunas propi engaschadas, geniturs che promover meglier lur uffants, tematisar fatgs actuals e betg antiquads tar occurrenzas da referats, integrar activamain persunas gia tar l’organisaziun – questas ed autras ideas èn crudadas al segund inscunter.

In recept final n'è betg sin maisa, ma mintga societad u uniun ha retschavì ina massa ideas per integrar en lur organisaziun.

La Regiun Engiadina Bassa / Val Müstair ensemen cun il Parc da natira Biosfera Val Müstair han envidà persunas responsablas ed interessadas per per la cultura ad in lavuratori cun la finamira «giuven e vegl – crear ensemen perspectivas».