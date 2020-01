L' Institut Otalpin Ftan cumbatta dapi intgins onns cun la mancanza da scolaras e scolars. L'institut spera uss sin la collavuraziun cun in investider chinais ed ina matura internaziunala che duessan emplenir la scola, scriva la FMR, Fundaziun da medias rumantscha. A la radunanza generala ha il president dal cussegl d'administraziun, Jon Peer, ditg che tuttas scolas privatas cumbattian per scolaras e scolars. Els sajan perquai cuntent da pudair tschertgar scolaras e scolaras grazia a la cooperaziun cun la scola internaziunala ad Uri. L'investur da la scola internaziunala ad Altdorf, Rui Zhou, haja procurà aifer curt temp per quatter novas scolaras per l'institut a Ftan, ha ditg Peer. A la radunanza generala è Zhou vegnì elegì en il cussegl d'administraziun.

Dapi onns dumber bass da scolars

Dapi il 2015 n'èsi betg gartegià a l'IOF d'augmentar il dumber da scolaras e scolars en l'internat. Quai saja il pli grond motiv per la nauscha bilantscha. L'onn 2012/13 dumbrava l'institut 158 scolaras e scolars, l'onn da scola 2018/19 anc 76. Specialmain precara saja la situaziun en l'internat che vegn nizzegià actualmain da sulet 24 scolaras e scolars (plaz avessi per 120). L'occupaziun nunsufficienta da l'internat e da la scola han manà ad ina perdita da 1,1 milliuns francs durant l'onn da fatschenta 2018/19. Pli auts custs da persunal ed investiziuns en il marketing hajan vinavant contribuì ad ina perdita da bilantscha da bunamain 2,9 milliuns francs, scriva la FMR. La finanziaziun da l'onn da fatschenta actual saja garantida grazia a dus augments da chapital. Il cussegl d'administraziun discuteschia cun la vischnanca da Scuol sco er cun sponsurs mesiras per finanziar ils proxims onns.

