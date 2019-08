Apparentamain datti en il Grischun intenziuns da scumandar muniziun cun plum. L’uffizi da chatscha e pestga fa en quest connex ina retschertga pli vasta durant la chatscha auta da quest onn.

La toxicitad da plum è enconuschenta. Benzin senza plum è standard. Muniziun senza plum n'è anc betg standard en il Grischun. Muniziun cun plum n’è betg illegala.

Blers sajettan gia senza plum

Bleras chatschadras e chatschaders grischuns han gia midà voluntariamain da muniziun cun plum sin muniziun senza plum. Cifras concretas da quants chatschaders che sajettan anc cun plum na datti betg. Mintga chatschader è obligà durant la chatscha auta dademplenir in rapport da schluppetada per mintga bestga d’ungla sfessa ch’el sajetta.

I dat buna e nauscha muniziun. I dat però era buns e nauschs tuns.

En media vegnan sajettadas radund 10’000 bestgas d’ungla sfessa e tants rapports stessan pussibilitar ina valitaziun objectiva da la differenta muniziun. Ils resultats stuessan mussar differenzas tranter ils differents projectils, era tranter quels cun e quels senza plum.

Effect da la muniziun sin la bestga ha prioritad

Las consequenzas da la retschertga pudess esser in scumond da singuls projectils, singulas muniziuns u perfin in scumond da muniziun cun plum. Tenor il guardiaselvaschina Guolf Denoth haja l’effect da mortalitad sin la bestga prima prioritad e la discussiun dal plum pir segunda prioritad. Cura ch’ins po far quint cun ils resultats da questa retschertga n'è anc betg enconuschent.

Telesguard 17:40