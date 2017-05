Invista exclusiva en las catacumbas da la OEE

Mintga 7 onns fan las Ouvras Electricas d’Engiadina inspecziuns vi da lur installaziuns idraulicas, tranter auter era las galarias da pressiun e las chombras d’aua. A chaschun d’ina inspecziun vi da l’ovra idraulica Ova Spin a Zernez ha RTR visità plirs lieus ch’èn normalmain betg accessibels.

Sursiglir cuntegn supplementar Ova Spin en in'egliada Galaria da pressiun 7.6 kilometers lunghezza

Pendenza 105 – 205 meters

Prestaziun totala 50 MW

Producziun d’energia en in onn 100 milliuns kW per ura

Las installaziuns idraulicas da l’ovra Ova Spin han basegn d’ina inspecziun. Per ina è quai la galaria da pressiun tranter Punt dal Gall ed Ova Spin e per l’autra la chombra d’aua, l’indriz che è responsabels per la cumpensaziun da la pressiun e che sa chatta gist dasper il batschigl da cumpensaziun profund en la muntogna.

En questas installaziuns idraulicas passa tras normalmain l’aua che vegn duvrada per far forza. Pervi da l’inspecziun è tut vid ed accessibel, era per RTR. Lieus betg mo spectacular per il laic mabain era per ils lavurants da las ovras.

Betg gronds donns sin l'emprima egliada

Las inspecziuns duran anc in emna, uschia ch’ins na sa anc betg dir sche l’implant dovra revisiuns pli considerablas. Dentant ils emprims resultats na mussan betg donns pli gronds che duvrassan mesiras pli urgentas.