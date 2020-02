Quater onns èn passads dapi quella bun’ura en viadi vers il Piz Tasna. Jachen Andri Gisep e ses ami avevan giuditgà la situaziun da lavinas, controllà il barifox, pachetà la pala e la sonda e perfin l'airbag sin il dies – tut era pront per ina tura da skis.

Da viadi amunt

Malgrà che l’Institut federal per la perscrutaziun da naiv e lavinas SLF aveva annunzià per quel di in privel moderà, han ils dus amis constatà marcantamain dapli naiv nova quel di. Sin viadi han els perquai tegnia distanza in da l’auter – il mund era fin qua en urden.

Taidla sin tes intern – sche ti has in schlet sentiment, sche va a chasa

Ina lavina senza schanzas

Malgrà che Jachen Andri Gisep aveva in airbag, n'ha el betg tratg vi dal manetsch. Cun tutta forza ha el empruvà da nudar sin la naiv ma la forza al ha bandunà e sfundrà, cun il chau aval profund en la naiv.

Ma la fortuna è stada da sia vart. Ses ami n’era betg rivà ferm en la lavina ed ha spendrà Jachen Andri Gisep ord la situaziun critica.

