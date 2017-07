Jamie Cullum, il magnet sisum la muntogna

Il renumnà chantadur e pianist englais è in dils gronds stars mundials dal Festival da jazz San Murezzan 2017. En occasiun dal giubileum da 10 onns envidan ils organisaturs ad in concert gratuit dal star si Muottas Muragl.

Tenor l’intendant dal Festival da jazz San Murezzan, Christian Jott Jenny, pon ils visitaders sa legrar sin in concert d’in dils pli gronds entertainers ch’i dettia per il mument insumma sin il mund:

« Jamie Cullum ha dus ingredienzas per avair success. El sa trategnair ed è er anc in musicist excellent. » Christian Jott Jenny

intendant Festival da jazz San Murezzan

Per cuntanscher la plazza da concert sin 2'453 meters sur mar han ins ubain da chaminar si sin la muntogna ubain duvrar il tren da la funivia da Muottas Muragl. Quella circulescha dapi il suentermezdi cuntinuadamain per manar si uschè svelt sco pussaivel ils giasts che stattan en colonna.

Sfida per pendicularas Engiadina San Murezzan

La logistica per organisar in concert cun 2'000-3'000 persunas sin ina muntogna pretenda ina buna preparaziun. Uschia dirigian ils collavuraturs da las pendicularas Engiadina San Murezzan gia dapi la damaun bel stretg ils autos in sper l’auter sin ils parcadis ch'èn gia bain occupads da numerus viandants.

Factur aura n'è betg calculabel

Entant ch’ins è bun dad organisar e preparar pli u main tut per in eveniment perfetg, datti in punct sin la glista che n’è betg en ils mauns dals organisaturs – numnadamain l’aura.

Tenor Christian Jott Jenny n’haja anc mai dat in concert dal Festival da jazz si Muottas Muragl cun simplamain tschiel blau e sulegl. Dentant sperescha il directur ferm, che las previsiuns n’èn er quest onn betg correctas.

