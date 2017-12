«Jodelterzett Engiadina» cun nov disc cumpact

Martina Gemassmer, Svenja e Sabrina Ernst preschentan lur nov disc cumpact. 11 chanzuns en differentas linguas ed er per part en differents stils han ellas registrà.

Er sche quella furmaziun sa numna «Jodelterzett», datti tranter quellas 11 chanzuns registradas er chanzuns en auters stils che quel da jodlar. Il spectrum da stils è vast e tenscha da musica populara dal Tirol e da la Svizra fin tar chanzuns rumantschas e perfin Gospel. Per part portan quellas chanzuns er – en in tschert senn – ina colur da tun da jazz e da rap.

Dapli 15 onns sin tribuna

Il «Jodelterzett Engiadina» datti dapi 15 onns. Quella giada avevan las 3 mattas tranter 10 e 12 onns. Dapi lura han ellas dà blers concerts er sin tribunas internaziunalas sco ad Istanbul, Dubai u Milaun, per menziunar mo in pèr. Er en la televisun han ellas gia chantà, uschia per exempel en l’emissiun «Viva Volksmusik».

Il battaisem da quest disc cumpact è venderdi, ils 29 da december a las 20:00 en la Baselgia tirolaisa a La Punt Chamues-ch.

