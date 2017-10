Jon Erni banduna Microsoft

Suenter tschintg onns en servetsch da Microsoft banduna il commember da la direcziun l'interpresa per lavurar independentamain. Sper ses mandants en cussegls administrativs vegn el a sa deditgar pli fitg a ses project «MiaEngiadina». Quai ha Jon Erni communitgà en in mail a las medias.

Jon Erni è stà avant tschintg onns iniziant e fundatur dal project innovativ «MiaEngiadina» – uss sa deditgescha el cumplettamain a ses project.

Ses focus vegn ad esser er vinavant il svilup dal spazi rural cun agid da la digitalisaziun, scriva Jon Erni en sia infurmaziun.

Lavurar en l'Engiadina – esser en contact cun tut il mund

Ina finamira dal project «MiaEngiadina» è da nizzegiar ils avantatgs da la digitalisaziun per pudair viver en l'Engiadina e lavurar tuttina en contact cun e per ils gronds centers internaziunals. Per render il lieu da lavur independent da la geografia è il project vi dad etablir la tecnologia necessaria.

Ir oravant cun bun exempel

Cun la desditga pro la firma Microsoft dastga Jon Erni uss preschentar persunalmain quest model e questa moda da viver. El sa fa independent è s’engascha per il marketing da «MiaEngiadina». Plinavant è el en differents cussegls administrativs e vegnia a collavurar parzialmain er vinavant en differents secturs tar la Microsoft.

Uschia veglia el mantegnair ils impurtants contacts tranter l’Engiadina ed ils gronds centers en Svizra.

