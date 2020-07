Gia per la terza giada ha l'um pensiunà da Ftan svidà il jackpot dal gieu da la damaun «Kikeri6». Tut en tut ha el gudagnà questa giada 181 bons dal Volg en la valita da 1'810 francs.

El sa regorda anc bain dal mument cura ch'el aveva svidà l'emprima giada in jackpot. La segunda giada saja il jackpot finalmain stà emplenì - quai cun 1'410 francs.

I para sco sche Cla Denoth ha in tschert talent per quest gieu da RTR. L'um che ha gia adina abità a Ftan di, ch'i saja simplamain impurtant d'esser in allrounder. E cler dovria er magari in zic fortuna.