Il bistro exista gia dapi 10 onns. Uss dess daventar ord la remisa da la staziun da Lavin anc in kino.

Dapi 10 onns datti schon quel bistro, ultimamain premià da Gault Millau sco «café legendari». Ussa vulan ils gestiunaris dal bistro engrondir lur purschida. Ord la remisa da la staziun da la Viafier Retica prevesan els da fabritgar in kino da miniatura. Quel duess avair lieu per 25 persunas, ina taila e tecnica moderna per pudair preschentar films. Era il local sasez dess avair il tipic ambient dals classics kinos.

La fabrica dal kino vegn a custar 150’000 francs. Ina gronda part han ils iniziants gia ramassà da donaturs e fundaziuns. Plinavant ha era l’acziun da crowdfunding gì success: 25'000 francs han els ramassà cun quella. E finalmain ha era la Viafier Retica sa declerà pront da sustegnair il project causa ch'il bistro era il davos onn serrà pervia da la fabrica dal staziun a Lavin.

La finanziaziun n’è anc betg garantida ma Jürg Wirth e persvas da pudair realisar il project – l’avertura e previsa la proxima primavaira.

Ord l'archiv

