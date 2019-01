Per la 26avla giada s’inscuntran cuschinunzs renumnads da tut il mund per demonstrar la cuschina superiura.

Sulet tranter platta e padella – betg uschia a la Kitchen Party en il Badrutt’s Palace a San Murezzan. Empè da far la parti sin il palc da ballar ha quella lieu en cuschina. A la Kitchen Party dastgan ils giasts per ina giada guardar sur la spatla als cuschinunzs da differents pajais dal mund, sagiar las spezialitads da l’India, da la Norvegia, da la Korea e da la China, ma era da la Svizra.

Igl è in inscuntrar dals gronds

Per ils cuschiniers da renum internaziunal è il Gourmet Festival in inscunter tranter collegas, declera il cuschinunz da 31 onns e 18 puncts da GaultMillau Sven Wassmer. Tenor el sa tracti qua d’ina plattafurma ideala per barattar ideas da cuschinar.

Ma era per ils radund 300 giasts è la Kitchen Party in inscunter unic. Els pon per ina giada sa laschar fotografar cun in cuschinunz enconuschent, perder dus u trais pleds e natiralmain era sagiar las spezialitads.

