Engiadina - Kurt Baumgartner da Scuol – hotelier da l'onn 2018

Per la quarta giada è vegnì surdà il premi e per l'emprima giada ad in Grischun – a l'hotelier Kurt Baumgartner, che ha ils trais hotels Belvedere, Guardaval e Belvair a Scuol.