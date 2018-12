Il martgà d'advent è in punct fix per ils clients, ils tgiraders ed era per blers Engiadinais. Questa fin d'emna èsi puspè uschenavant.

Il martgà ha lieu en las localitads da l'Ufficina a Samedan, ina da quatter ufficinas da la societad Movimento. I saja ina lavurada da preparar tut per il martgà, di Seraina Camichel envers RTR. Tut las localitads vegnian midadas durant il venderdi dad ufficinas en locals da vendita.

La glieud schazegia però, ch'il martgà haja lieu en l'Ufficina e betg ordaifer perquai fetschian els gugent questa gronda lavur. Al martgà venda l'Ufficina tut ils products ch'ils clients produceschan, products tessids, cusids, da lain, chartas da Nadal, cranzs d'advent u chandailas.

Tgi che vul in cranz d'advent sto vegnir la sonda.

Betg mo per ils clients ed ils tgiraders saja il martgà d'advent in punct fix ed in highlight da l'onn, mabain era per blers Engiadinais. Ils responsabels spetgan enfin 500 visitaders e visitadras.

