Gist sis plazzals prevesa la Viafier retica da realisar durant la stad 2019. A Lavin e Sagliains è previs d’adattar l’infrastructura als basegns actuals. Differents tunnels e punts vegnan renovadas ed era ils binaris vegnan per part remplazzads.

L’auto da posta surpiglia il transport da persunas

Gist 12 novs chauffeurs fan da basegn per circular mintga di tranter Scuol e Susch ed ulteriurs 5 autos da posta ston star pronts per substituir la Viafier retica durant la stad. La firma «AutoDaPosta» ha engaschà chauffeurs, oravant tut da la Bassa, ma era singuls indigens ch'èn pronts da s’engaschar a temp parzial. Era suenter il brischament dal schaner da quest onn, nua che 20 autos da posta èn brischads a Cuira, ha la firma avunda autos per ademplir l'incumbensa.

Malgrà il fieu – la firma è uschè gronda ch'i dat avunda autos per accumplir questa sfida.

Viadis directs e da vitg a vitg

Trais ulteriurs curs èn previs per vegnir a temp cun ils passagiers tranter Scuol e Susch. Da quels directs che van da Scuol enfin Susch per manar ils giasts sin il Veraina u en direcziun Engiadin'Ota e da quels che van da vitg a vitg.

Viafier retica

