San Murezzan 2030 sa numna il project per la planisaziun locala da la vischnanca. Punct impurtant: San Murezzan involva la populaziun en il process. Uschia era cun la discussiun al podium davart San Murezzan e la relaziun cun ses vischins per l'avegnir, da l'ultima mesemna saira en l'hotel Reine Victoria a San Murezzan.

Legenda: Discussiun animada davart il futur da San Murezzan en l'hotel Reine Victoria. RTR/David Spinnler

12 participants – tuts betg da San Murezzan – han discutà, co che San Murezzan duess planisar ses avegnir. Facit: San Murezzan ha bain ina funcziun da leader en l'Engiadin'Ota. L'avegnir pon ins dentant mo planisar sco entira regiun, betg pli sco singula vischnanca. Quai è era stà il messadi dal cusseglier guvernativ Mario Cavigelli.

Projects sco ina halla da glatsch ston esser projects regiunals e betg communals. Quai vesan era represchentants da las vischnancas vischinas da San Murezzan uschia. Il sviluppader regiunal da l'Engiadina Bassa e la Val Müstair ed il futur president communal da Zuoz Andrea Gilli han en pli lantschà l'idea dad era planisar regiunal, sch'ins vul sustegnair novs hotels per la regiun. Ins stuess per exempel preschentar divers models e lieus pussaivels en tut l'Engiadin'Ota ad in investur interessà, betg mo las pussaivladads dad ina vischnanca.

Legenda: Radund 100 persunas han visità la discussiun al podium a San Murezzan. RTR/David Spinnler

