Oz cumenza il nov onn da scola en il Grischun. Per blers signifitga quai in nov pass en la vita cun blera agitaziun e tensiun totala. E quai tant tar ils uffants sco er tar lur geniturs e magisters. Surtut per ils scolars da l’emprima classa è il prim di da scola insatge tut spezial. E cun l’introducziun dal nov plan d’instrucziun 21 mida era bler per ils «rutinads».

Il cumenzament da scola a Zernez

A Zernez visitan quest onn 159 scolaras e scolars la scola e la scolina. Quai da la vischnanca fusiunada da Zernez, a la quala fan er part ils uffants da las fracziuns da Susch e Lavin. Durant l’onn da scola 2018/19 vegnan ils scolars instruids da 22 magistras e magisters cun pensums plains e parzials.

