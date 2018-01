L’emprima giada sin il traject original

Ils organisaturs da la cursa da passlung «La Diagonela», n’han quest onn betg gì da temair ch’i dettia memia pauca naiv. Anzi, pli tost il cuntrari è il cas. E sper il factur da l’aura, gioga er il traject Schlarigna San Murezzan ina nova rolla.

Ils davos 4 onns èn ils passlungists chaminads en il stil classic numnadamain be ina varianta scursanida. Per l’organisaziun da la cursa da passlung signifitga quai ch’i dovra er dapli voluntaris per il traject tranter Schlarigna e San Murezzan. Quella part n’era fin uss betg part da las davosas ediziuns da «La Diagonela», causa mancanza da naiv.

Forzas unidas

Radund 250 persunas funcziuneschan sco voluntaris da la cursa da passlung lung il traject. Tiers vegnan anc las gruppas da lavur communalas che gidan er a realisar l’eveniment en Engiadina. Tenor il president dal comité, Ramun Ratti, vuli quest onn var 20-30 persunas en pli per organisar bain la cursa.

Tut è bunamain pront

Il traject da la cursa da passlung sa preschenta sin tut la lunghezza da 65 km en in fitg bun stadi. Naiv dettia en abundanza, uschè Ratti. L’arriv da «La Diagonela» è entamez il center da la vischnanca da Zuoz. Perquai han ins da purtar naiv sin la via maistra e transmidar quella per in di en ina loipa da passlung. Per quai vuli radund 400 m3 naiv. Naiv ch’ins aveva ramassà e producì cun chanuns dador vischnanca. Auter sco normalmain tar navaglias, èn las maschinas perquai vid il emplenir il traject cun naiv.

Gronds sforzs per il bel maletg

La sfida saja surtut da realisar tut la transfurmaziun da radund 500 meters via en ina loipa, uschè svelt sco pussibel. Fin venderdi saira han tschertas parts ed access da vias anc da restar accessiblas als autos, ha declerà il schef infrastructura, Thomas Pinchera. Gia bunamain in’emna avant hajan el e ses voluntaris er cumenzà cun trair meters e meters lingias ch’i vul per forza electrica e tut las installaziuns da cameras, tavlas e computers. La cursa vegn numnadamain er emessa en differents chanals da televisiun. Tut ils sforzs rendan dentant, uschè Pinchera. Las reacziuns dals passlungists da passar tras ina vischnanca istorica e rivar en l’arriv entamez Zuoz, sajan adina puspè nunemblidaivels.

Blers passlungists dal nord

Il numer d’annunzias per las trais differentas versiuns da la cursa da passlung sajan entant in pau sut las aspectativas tar radund 1’000 persunas. Quellas derivan per gronda part dals pajais da la Scandinavia.

La Diagonela 65 km (Zuoz-Schlarigna-San Murezzan-Puntraschigna, Samedan-Zuoz)

La Pachifica 30 km (Zuoz-Puntraschigna-Zuoz)

La Cuorta 11 km (Zuoz-S-chanf-Zuoz)

Factur aura decisiv

Malgrà la blera naiv che è quest onn avant maun, fan las previsiuns da l’aura er quest onn rumpatestas a l’organisaziun. Ramun Ratti è dentant da buna speranza, che la cursa ha lieu senza restricziuns causa privels da lavinas u grondas navaglias.

