L’enviern engiu – la stad ensi – il «free fall»

Quest onn ha gì lieu per l'emprima giada la cursa verticala «il vertical Sommerlauf» – directamain sin la pista dals umens da las cursas mundialas a San Murezzan.

Radund 250 curriduras e curridurs han participà a la cursa verticala. Quella è 5,5 kilometers lunga ed ha 1’000 meters differenza d’autezza enfin sin la plattafurma, sisum il enconuschent «free fall».

Blers participants

La presidenta dal comité d’organisaziun Anne-Marie Flammersfeld, sezza ina curridura ambiziusa è satisfatga da la cursa. Ella fascheva quint cun radund 25 curriduras e curridurs per l'emprima ediziun da questa cursa. Capità è dentant che 250 participants han fatg strapatschs enorms, cunzunt pervia da la spunda stippa avant l'arriv.

Betg mo per ils curridurs in eveniment

Per ils pacs aspectaturs sin la plattafurma è questa cursa stada in eveniment – cunzunt per vesair ils curridurs arrivond si per la costa, ils ins cun bastuns, auters senza e singuls sin tuts quatter.

Per la presidenta dal comité d’organisaziun è questa emprima ediziun in success che vegn ad esser en l'avegnir ina part integrala da la cursa da stad en Engiadin’Ota.