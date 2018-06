La Regiun Engiadina Bassa / Val Müstair paja mintg'onn 80’000 francs per che la scola possia porscher a las scolaras e scolars l'instrucziun da rumantsch. Cun la nova purschida da manar ina maturitad bilingua tudestg / englaisa pon las scolaras ed ils scolars prender la lingua rumantscha mo anc sco rom facultativ.

Cundiziuns per contribuziun da la regiun

Per ch'ils 80’000 francs da la regiun flueschian era en l'avegnir, dovri in minimum da participaziun al rom da rumantsch. Sur ils proxims 3 onns na dastga la media betg crudar sut 4 scolaras e scolars. Vul dir: almain 12 scolaras e scolars che piglian ils proxims 3 onns rumantsch.

L’institut è impurtant per la regiun

L’institut Otalpin ha ina grond’impurtanza per la regiun Engiadina Bassa. Sin l’agenda 2030 e l’institut Otalpin vegnì taxà en sco relevant per il sistem, vul dir quel e impurtant per autras gestiuns è era per ils vitgs. Tenor il president da la Regiun, Victor Peer, èsi impurtant che la direcziun da l'institut dastga proseguir la strategia d’acquirir scolaras e scolars internaziunals cun la matura bilingua tudestg / englais.

