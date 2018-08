La societad per lingua e cultura rumantscha en Engiadina, Val Müstair e Bravuogn è activa dapi il 1904. Uss ha ella da chattar novas vias per meglierar sia situaziun finanziala ed er per reveder ses statuts.

Per tscherner tschintg persunas che prendan per mauns questa revisiun, ha la suprastanza da l’Uniun dals Grischs definì co che quella cumissiun duess sa cumponer. Fin suenter las vacanzas d’october vul ins avair chattà ils commembers, ha declerà il president da l’UdG, Hermann Thom.

Dumonda vendita online crescha

Sper la revisiun, ha la cumissiun er da sa fatschentar cun il rendaquint da la societad. Il pli grond post en quel è il Chesin Manella, la gestiun principala da l’Uniun dals Grischs. Quel cumpiglia la butia cun la vendita da cudeschs ed auters meds en rumantsch ladin. L’interess da cumprar cudeschs rumantschs en il Chesin Manella na saja betg pli uschè grond sco anc avant in pèr onns, hai num. Dentant saja creschida la vendita da cudeschs online.

40 onns Chesin Manella

Vi da la vendita en il Chesin Manella vul l’UdG er sa tegnair en avegnir. Dentant duain las localitads a Schlarigna puspè vegnir duvradas pli savens per eveniments, scolaziuns ed inscunters. Il proxim grond eveniment è il giubileum da 40 onns Chesin Manella. Quel vegn festegià ils 15 da settember 2018 cun in program varià ed in gentar cuminaivel servì da la Giuventüna Schlarigna.

Num anc giustifitgà ?

Ultra dals statuts e da las finanzas ha la cumissiun er da tractar la dumonda, sch’il num «Uniun dals Grischs» è anc actual e giustifitgà, e surtut sch’el na circumscriva betg memia pauc quai che la societad fa. Per Hermann Thom datti per il mument duas pussaivladads: ubain ch’ins chattia in nov num innovativ u ch’ins vegn da rinforzar meglier la marca UdG cun pliras mesiras da marketing.

Commembranza

Da decider davart tut las midadas ha finalmain la radunanza generala da l’Uniun dals Grischs. Fin uss è mintgin che cumpra in Chalender Ladin er commember da questa societad. La separaziun da la commembranza e da la vendita dal Chalender Ladin è dentant in ulteriur punct sin las glista d’incumbensas.

