La famiglia en il center da l'Open Air Chapella

Per la 36avla giada ha lieu proxima fin'emna l'Open Air Chapella cun blera musica rumantscha ed in program animà per famiglias.

Per nagut vegn l’Open Air Chapella betg numnà l’open air per famiglias. Per ils pli pitschens spetga in program animà. Uffants a partir da quatter onns vegnan survegliads. Els dastgan smincar, far gieus, zambregiar e quai tut sut surveglianza.

Il venderdi tutga a musicists rumantschs

L’entschatta da l’Open Air Chapella fan gruppas da musica rumantschas, sco ils Rebels ed ils Diabolics. Il start fa il tessinais Andrea Bignasca.

Sonda cun musica variada

Funk, rock, jazz, soul e pop, tut è preschent. Da Mr. Mad Malenco, Nick Mellow, Red Lizard, LiquidRoots enfin la musica naira da Scoulcase vegn purschì tut.

La finiziun cun gruppas internaziunalas

La dumengia vegn quai internaziunal. Cun musica irlandaisa da Brendan Monghan, cun musica da Country da Suzie Candell and the Scrwdrivers e la finiziun cun la Ski-Schuh-Tennis Orchestra. L’Open Air Chappella porscha per pitschen e grond in program famigliar e varià.

