Enfin uss era la Val Müstair dividida en trais parts:

En il «Terzal d’Aint» cun Tschierv, Fuldera e Lü recitavan ils scolars avant mintga chasa ina poesia. Las poesias raquintavan da temas actuals da l'onn.

En il «Terzal d’Immez» cun Valchava e Sta. Maria vegniva fatg festa cun in charin, signun, pasters e flurs da palpiri. Plinavant chantavan ils uffants chanzuns per stgatschar l’enviern.

Orasum la Val Müstair – il «Terzal d’Ora», gievan ils uffants cun grond fracass da plumpas, stgellas e talacs tras il vitg, era qua chantond chanzuns tradiziunalas.

Tut auter – ma tuttina medem

A partir da quest onn va tut la cumpagnia da Müstair enfin sisum la val tras tut ils vitgs cuminaivlamain. La brajada da 114 scolaras e scolars vegn transportada cun in bus da vitg a vitg. En mintga vitg vegn chantà e raquintà ina poesia. Il cumenzament è a Lü a las 8:00 e lura tenor in program tras tut la Val Müstair enfin tar la fracziun da Müstair. Là datti la saira in bal per uffants che dura enfin mesanotg.

