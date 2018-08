Cultura, musica, sortida ma era la politica vul la societad «La Müdeda» promover. L’Engiadin’Ota duess restar attractiva per la giuventetgna.

«La Müdeda» – L’Engiadin’Ota duai daventar attractiva per giuvens

Otg giuvnas e giuvens han fundà la societad «La Müdeda», giuvens da San Murezzan e conturns. Per els fa l’Engiadin’Ota memia pauc per la giuventetgna.

Tegnair ils Engiadinais en Engiadina

Blers giuvens pacheteschan las valischs e bandunan la val. Ils motivs èn variads, intgins causa la professiun, auters causa l’amicizia e singuls perquai che la regiun na porscha betg attracziuns per la giuventetgna.«La Müdeda» vul intimar la giuventetgna da daventar sez activa, saja quai en la sparta cultura, en il temp liber ma era en la politica. La giuventetgna duess savair ch'era els han la pussaivladad da muventar insatge en la regiun. Spetgar sin megliers temps n'è betg in'opziun.

Emprim project

Ils commembers da la societad «La Müdeda» han organisà ils dus candidats per il post dal president communal da San Murezzan ad in discurs da podium. Giuvnas, giuvens e restads giuvens han là la pussaivladad da tadlar ils candidads e lur finamiras, oravant tut las finamiras per l’avegnir da la giuventetgna en Engiadin’Ota.

RR actualitad 07:00