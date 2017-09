La nova plaiv Engiadin'Ota è partida bain

Dapi l'emprim da schaner è la nova raspada en funcziun. La pli gronda lavur dapi lura saja stà da metter l'administraziun da las anteriuras otg plaivs sut in tetg. En l'avegnir saja la pli gronda sfida da crear in'unitad entaifer la plaiv.

Suenter precis 183 dis en funcziun tira il president da la nova plaiv da l'Engiadin'Ota in facit per gronda part positiv. Surtut da metter l'administraziun da las anteriuras otg plaivs sut in tetg saja gartegià gia fitg bain, ha Gian Duri Ratti ditg a l'emprima radunanza da la plaiv mesemna saira.

Anc bler da far

Blera lavur spetgia anc tge che pertutga la communicaziun tranter l'administraziun ed ils collavuraturs, e là en emprima lingia cun ils reverendas. Quels stoppian anc s'endisar da betg pli esser il center da la plaiv mabain ina persuna tranter pliras, uschia Gian Duri Ratti.

La pli gronda sfida saja dentant da furmar entaifer la plaiv ina unitad. Ils commembers duaian sa sentir sco commembers da la baselgia refurmada da l'Engiadin'Ota.

Emprimas decisiuns

A l'emprima radunanza da la nova plaiv han ils 79 preschents approvà ils rendaquints da las anteriuras plaivs davent da Segl fin a Chapella. Plinavant han els elegì David Last sco nov reverenda per Bever a La Punt-Chamues-ch.

