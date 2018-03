La posta vul midar sistem ed offrir en avegnir ses servetschs cun in partenari sco agentura en ina stizun

En avegnir vegn la posta a Sta. Maria ad esser per exempel en ina stizun

La filiala da la posta a Sta. Marian en Val Müstair ha adina damain frequenzas. Ils pajaments èn sa reducids per passa 30%, pachets han ils jauers spedì per passa 40% damain, etc. Perquai ha decidì la posta da reagir. La filiala da Sta. Maria serra las portas, la posta cul integrar ses servetschs sco agentura en ina stizun. Quai sche pussaivel anc quest onn.

Perdita dad ina plazza da lavur

La vischnanca deplorescha che la plazza da lavur da posttenent a Sta. Maria va a perder. La posta argumentescha che la lavur sa transferescha simplamain tar la stizun che gestiunescha l'agentura da la posta. Enfin l'onn 2020 garantescha la posta dentant che la filiala da Müstair resta en funcziun. Uschia ha la Val Müstair anc ina filiala da la posta.