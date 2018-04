Blera naiv sin ils auts e temperaturas che creschan. Da primavaira è la pussaivladad da crudadas da crappa e da lavinas auta. La via da Martina a Samignun dovra perquai ina attenziun speziala - Peder Caviezel fa la surveglianza.

La crudada da crappa è stada surprendenta era per ils responsabels

Destruì la via tranter Martina e Vinadi

Sur 1'423 kilometers avain nus vias chantunalas en Grischun. Ed in quart da las vias – radund 355 km – èn potenzialmain periclitads da privels da la natira. Quai po esser da lavinas u crudadas da crappa. Cura che la primavaira arriva en noss pajais èn quels privels acuts – ed in hotspot è l’Engiadina Bassa.

Experientscha gida

Peder Caviezel è dapi 27 onns capo dal manaschi ed enconuscha las vias chantunalas en sia zona sco sia giaglioffa. L’enviern e la primavaira èn per el temps intensivs. La valitaziun da las vias dovra bler temp e blera experientscha. El ramassa ed evaluescha datas en ses biro. Ina da las vias che dovran attenziun speziala è la via da Samignun. Naiv e crappa pericliteschan adina puspè la via.

200 lieus critics sin 200 kilometers

Sin passa 200 kilometers vias chantunalas dal district 3 enconuscha il responsabel dal manaschi da l'Uffizi da construcziun bassa Peder Caviezel passa 200 lieus critics. L’ultima crudada da crappa è capitada glindesdi passà, ils 2 d'avrigl 2018 tranter Martina e Vinadi. Da la paraid Mingèr nord èn crudads radund 150 meters cubic crappa.

Datas vias chantunalas 1423 kilometers vias chantunalas in Grischun

1/4, dimena var 355 kilometers èn potenzialmain periclitads da crappa e lavinas

850 lieus cun rempars cunter lavinas e boudas in GR

53% sun rempars in costas e flums

34% rempars da lavinas

13% rempars cunter crudadas da crappa

Investiziuns per la segirezza 5-6 milliuns per onn

