La radunanza communala da La Punt Chamues-ch ha dà glisch verda ad in credit da 13,3 milliuns francs per la segunda etappa da la surbajegiada Truochs. Quella cumpiglia dus ulteriurs bajetgs principals. Ils bajetgs da l'emprima etappa cun abitaziuns e locals per il commerzi èn pronts sin l'entschatta november.

Plinavant han ils da La Punt Chamues-ch ditg Gea ad in credit da 2,7 milliuns francs per in nov lavuratori forestal. Vitiers han els approvà il quint 2019 che serra cun in plus da 2,8 milliuns francs.