A La Punt Chamues-ch datti in cumbat electoral per il presidi: Jakob Stieger, il president communal en uffizi, survegn concurrenza. Cunter el candidescha l’actual vice-president, Hans Barandun.

Dapi il 1998 è Jakob Stieger al timun da la vischnanca da La Punt Chamues-ch – e gia avant trais onns ha el gì concurrenza per ses uffizi. Quai tras la medema persuna.

Hans Barandun era vegnì nominà ord il ravugl da la radunanza communala. Questa giada candidescha l’installatur tecnic uffizialmain per il presidi.

Barandun: Pront per proxim pass – e betg act cunter president actual

Sco Hans Barandun ha ditg ad RTR, hajan plirs abitants da la La Punt intimà el da candidar per il presidi. Ch’el saja uss pront per novas lezias. Quai, suenter esser stà ils ultims 6 onns en suprastanza ed entant er en la funcziun da vicepresident.

Sia candidatura na saja betg d’encleger sco act cunter la persuna da Jakob Stieger, uschia Hans Barandun.

Rinforzar la posiziun da la vischnanca en la regiun

Il magister da scola industriala a Samedan vul s’engaschar pli ferm per ils basegns e giavischs da La Punt Chamues-ch. Surtut duai la posiziun da la vischnanca puspè vegnir rinforzada en differents secturs, ed er en la nova Regiun Malögia, ha declerà Barandun. Dapli da sias visiuns n’ha el dentant betg vulì tradir avant la radunanza communala.

Stieger: Grond’experientscha per restar vinavant al timun

Jakob Stieger vul – sche pussibel – manar ils affars da la vischnanca da La Punt Chamues-ch anc ina giada per trais onns. Ses engaschament en differents gremis regiunals menziunescha il pensiunà gista uschia sco il fatg che la situaziun finanziala da la vischnanca è fitg buna.

Da definir ils gremis per ils onns 2019-2021

La radunanza communala ha dad eleger il president communal per ils onns 2019-2021, ed er ils commembers dals differents uffizis. Sper la conferma dal cusseglier communal Florian Zgraggen, vulan nov Simone Greder e Gian Marco Hotz prender plazza en il gremi.

Hans Barandun candidescha er per in sez en suprastanza. En il cas ch’el faschess la cursa per il presidi, duvrass la vischnanca in ulteriur/a candidat/a.

La radunanza communala da tschernas ha lieu ils 7 da december 2018.

