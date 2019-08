Cunter il project per in nov hotel sur la staziun a La Punt Chamues-ch datti gronda resistenza.

En in emprim pass stuess vegnir midada la zona en ina zona d’hotel.

Quai ha dat tenor Urs Niederegger, il chanzlist da La Punt Chamues-ch sur 50 protestas da privats e diversas fundaziuns per l’ambient. Sper la problematica dal trafic en il quartier d’Arvins na vegnan tenor la fundaziun Svizra per la protecziun da la cuntrada er betg tegnida en la norma da schanegiar la cuntrada. Vinavant pretenda la fundaziun da reactivar hotels che na vegnan betg pli duvrads en la regiun avant sco bajegiar in nov hotel.

La vischnanca da La Punt Chamues-ch vesa la realisaziun d’in nov hotel sco schanza. Tenor Urs Niederegger, dess in hotel vita al cumin ed era vita per las butias ed ils mastergns.

Co vinavant

En in proxim pass duai il cussegl communal uss surlavurar las diversas propostas e lura decider sche ins vul ir vinavant cun il project u sche il project vegn gia mess ad acta. En cas sche ins va vinavant, han ils da La Punt da decider a la radunanza communala a reguard il project.

