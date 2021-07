Emprima badigliada per nova basa forestala

Per 2,7 milliuns francs vegn realisà en il territori God Arvins, al pè dal pass da l’Alvra in nov lavuratori forestal. Cunquai vegnan remplazzads ils dus lavuratoris existents da Madulain e La Punt Chamues-ch.

Lavurs duain esser a fin l'autra stad

Sco Ralf Fluor, il selvicultur ha ditg ad in inscunter da medias, sajan quels dus edifizis memia pitschens per metter sut tetg tut las iseglias e maschinas. Per la finanziaziun han la regenza grischuna e la Confederaziun garantì ina contribuziun da 60% u maximalmain 1,4 milliuns francs vid ils custs. La nova basa tecnica forestala duai esser pronta la stad da l’onn 2022.