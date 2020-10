La Ova Chamuera a La Punt Chamues-ch duai survegnir il label «Wild Rivers». La suprastanza da la vischnanca sustegna la candidatura. L'aual saja zunt degn da vegnir protegì, scriva la vischnanca.

La gronda part dals custs per survegnir il label surpiglia en la fasa da pilot l'organisaziun per la protecziun da l'ambient, il WWF. Uschia finanziescha quel las examinaziuns preliminaras e l'elavurar da la candidatura. Per la vischnanca restan lura anc custs da 7'500 francs per la candidatura e suenter custs annuals da 2'200 francs per la commembranza.

Ultra da quai ha la suprastanza da La Punt Chamues-ch decis da sustegnair la proxima stad in simposi da vin cun 30'000 francs. Ils daners survegn l'organisatura dentant mo, sch'il simposi ha lura propi lieu.

Ord l'archiv: