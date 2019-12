Sanaziun totala per l’Ospizi da l’Alvra

3.9 milliuns francs

Sper in nov tetg è previs d’engrondir la chadafieu, da renovar las stanzas e da far novas fanestras. Tras la renovaziun vul ins er gist drizzar en auter il restaurant, uschia che la lavur po vegnir simplifitgada. La sanaziun totala custa 3.9 milliuns francs. Tenor il chanzlist da La Punt Chamues-ch, Urs Niederegger, duai l’Ospizi da l’Alvra vegnir restaurà per ils proxims 25 fin 30 onns. Da decider davart quest credit ha la radunanza communala.

Ulteriur credit per l’alp

Er il tetg da l’alp Alvra Ospiz è vegnì destruì tras l’orcan. Per quai ha er quel da vegnir renovà. Tenor Niederegger vul ins là er gist renovar intginas piculezzas dadens e betg far ina renovaziun mo a mesa. Il credit per la renovaziun da l’alp Alvra Ospiz importa 250’000 francs.

La situaziun finanziala da la vischnanca da La Punt è bunischma. Nus rivain da finanzier quests dus credits senza problems e na vain betg da prender si raps da la banca

Persvas d’in gea

Tenor Urs Niederegger èn ins persvas che la populaziun di gea als credits. Tuttina haja l’Ospizi da l’Alvra ina valur istorica per la vischnanca. Dal rest saja la situaziun finanziala da la vischnanca da La Punt Chamues-ch bunischma ed ins fa la proposta da sbassar il pe da taglia per 10%.

RTR, actualitad 12:00