Cun gronda maioritad ha il suveran da La Punt Chamues-ch finalmain decis dad inoltrar in’objecziun encunter il project da 83,4 milliuns francs. Quel aveva il Chantun elavurà e publitgà ils 19 da november 2018.

Sviament: gea, ma....

Surtut il fatg ch’il project preschentà prevesa be in access en vischnanca da la vart vers Madulain, ha disturbà divers abitants da La Punt Chamues-ch. Ord la discussiun en sala è dentant bain svelt sa cristallisà, ch’i vegn giavischà explicitamain in access da la vischnanca er da surengiu. Quai surtut per garantir che giasts da l’Engiadin’Ota hajan vinavant la pussaivladad da transir la vischnanca. E ch’il viadi per ils indigens che turnan da surengiu da lavur saja pli curt.

.... cun in pitschen detagl

La vischnanca da La Punt ha uss l’incumbensa dad ir cun quel giavisch a Cuira. Fin ils 18 da december 2018 pon ins anc recurrer encunter il project. Il president communal da La Punt Chamues-ch, Jakob Stieger è da buna speranza ch’il giavisch da la populaziun vegnia resguardà tar l’examinaziun dal project.

Tenor Roger Stäubli, vice-schef da l’Uffizi da construcziun bassa dal Chantun Grischun, na possian ins per il mument betg dir, sch’il project sa retardescha tras il recurs da la vischnanca. Finalmain decida la regenza grischuna en chaussa. Previs fiss da cumenzar cun las lavurs dal sviament da La Punt Chamues-ch il 2020.

