La Punt sco lieu che collia

Oz, 12:03

David Spinnler

La Punt ha preschentà sia nova strategia turistica. In dals puncts centrals è da metter en il center ils possessurs da segunda abitaziuns. Quels fan vacanzas en il lieu, per part lavuran els era a La Punt. Era ha l'organisaziun in nov manader.