La 'Regiun' segna aczias da l'Institut Otalpin – ma cun resalvas

Oriundamain aveva la Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair desistì da segnar aczias per pussibilitar a simpatisants da segnar sez aczias - ussa ha la 'Regiun' midà avis.

La Regiun Engiadina Bassa / Val Müstair

Cun desister sin la cumpra d’ulteriuras aczias da l'Insitut Otalpin Ftan IOF vuleva la Regiun Engiadina Bassa / Val Müstair dar la pussaivladad als simpatisants da sa participar e promover ina vasta fixaziun davart da la populaziun vers il IOF. Displaschaivlamain n’ha la populaziun betg sa participà. Ussa ha la 'Regiun' revedì sia decisiun e decis da segnar aczias per 200’000 francs, ma quai be sut la resalva che era la populaziun segna aczias per in import minimal da 150’000 francs.

La Pro Institut Otalpin Ftan

Dal 2015 avevan ils iniziants da la «Pro IOF» gidà a salvar l'Institut Otalpin Ftan cun grond success. Ussa han els tramess passa 1'500 chartas a tut las persunas che avevan suttascrit l’iniziativa, ad anteriurs scolars e era a la societad da commerzi e mastergnanza. Els han empruvà a fabritgar punts e colliaziuns tranter populaziun, regiun e politica. Ma quai n'ha fin oz displaschaivlamain betg funcziunà sco giavischà.

Tenor indicaziuns dals iniziants èn ins ussa vidlonder da tschertgar vias ensemen cun la direcziun da l'Institut Otalpin a Ftan.

RR actualitad