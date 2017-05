La «Republik» a Lavin

Il project «Republik» è sin turnea ed è arrivà era en Engiadina. La «Republik» è planisà sco med da massa online. In med da massa finanzià unicamain dals lecturs.

Il project «Republik» ha cumenzà dapi in'emna da maniera fulminanta cun in crowdfunding: infra in'emna han ins rimnà prest 11'000 abunentas e cun quai prest 2.7 milliuns francs. La «Republik» duai esser in med da massa online che è finanzià dals lecturs e da las lecturas. Reclama na vegni betg a dar en il magazin che vegn lantschà l'onn 2018. Sper ils abunents datti per la fasa da start anc investurs che contribueschan 3.5 milliuns francs sco chapital da partenza. Enfin ussa è enconuschent che ils frars Meili èn tranter quels investurs. Ils frars Meili da Turitg èn ertavels ritgs che sustegnan differents projects ed els vaivan s'engaschà l'onn 2015 per l'introducziun dad ina taglia sin l'ierta.

Mantegnair in schurnalissem independent

Ils iniziants da la «Republik» vulan s'engaschar per in schurnalissem independent. Quai en vista al fatg che tenor els fetschian las grondas chasas edituras en Svizra adina damain per in schurnalissem independent. I vegnia spargnà adina dapli tar la lavur schurnalistica. Las chasas edituras sajan viepli chasas da commerzi en la rait.

Era temas regiunals

Ils iniziants da la «Republik» fan ussa ina turnea tras tut la Svizra ed han visità era l'Engiadina cun ina sairada da discussiun a Lavin. Christof Moser da la «Republik» ha ditg a Radiotelevisiun Svizra Rumantscha che la «Republik» na possia betg far schurnalissem local e rapportar per exempel dad istorgias en Engiadina. La «Republik» veglia dentant adina era tractar temas regiunals cun in focus pli grond. Quai per era promover la discussiun tranter citad e champagna.

