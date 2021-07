La revista satirica ed umoristica fastagiass quest onn ses 50avel anniversari. Ella è stada durant 20 onns quella plattafurma per vuschs criticas en Engiadina. Fundà ella ha il pictur artist ed autur Jacques Guidon. La sonda passada ha gì lieu in’occurrenza per undrar el.

Jacques Guidon: In «influencer» dals onns 70

1'200 texts e caricaturas ha Jacques Guidon scrit e dissegnà. El ha investì enorm bler temp. Ma durant quel temp ha el era badà in grond cuntravent, la critica era per part massiva.

Er «Il Chardun» accumpliss ses 50avel quest onn, er sch'el è be cumparì dals onns 1971 fin 1991. En la revista vegnivan tractads temas politics, da dunnas, da l’ambient, dal turissem e bler auter pli. Ella era quella plattafurma per vuschs criticas e sustegneva oravant tut persunas cun in curaschi civil.

Q, S, E – Quai Sun Eu

Gist ils emprims onns da la revista ha Jacques Guidon surpiglià la gronda part dals texts. Per betg stuair scriver ses num sut mintga text, aveva el il pseudonim «Q, S, E». Quai na vuleva betg dir auter che «quai sun eu». Sco che Jacques Guidon ha raquintà, avevan las lecturas ed ils lecturs bain svelt badà ch’i sa tracta adina da la medema persuna.

«Influencer» durant 20 onns

Cun bler engaschament, cun agid da bleras persunas e cun il sustegn da sia dunna ha el influenzà la gasetta durant tut ils 20 onns. Oz schessan ins che Jacques Guidon tutga tar ils «influencers».

Nus essans stads buns, d’evitar svilups exagerads en Engiadina. Da promover il curaschi civil tar la populaziun, quai è reussì be a mezzas.

Radund 50 persunas en stadas preschentas en la Chesa Planta a Samedan per undrar l’anniversari da 90 onns e la gronda lavur da Jacques Guidon ch’abita oz a Zernez.