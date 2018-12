Or da Telesguard dals 03.12.2018.

Gia il 2015 aveva il vitg da La Punt Chamues-ch preschentà in project da realisar in tunnel cun ina rundella avant il vitg sch'ins vegn cun l'auto da l’Engiadin’Ota. Quel project ha fatg naufragi causa las diversas intervenziuns da las instanzas per la natira, dal vitg da Madulain ed era da singuls privats.

Ussa ha l’uffizi da construcziun bassa preschentà la varianta cun ina rundella sch’ins vegn da l’Engiadina Bassa. Ma era quella vegn crititgada da singuls abitants da La Punt.

L’opposiziun da singuls abitants

La Punt è orientà vers l’Engiadin’Ota quai è la clera opiniun dad in dals iniziants che fan opposiziun, Ricardo Laudenbacher. Per ina sa orientescha il vitg turisticamain cun ils vitgs da l’Engiadin’Ota e lura lavuran divers abitants da la Punt Chamues-ch era en quellas regiuns. Cun ina rundella vers l’Engiadina Bassa vegn il vitg main attractiv per il turissem ed il viadi da lavur sa prolunghescha.

Il vitg sustegna il project surlavurà dal chantun

Il vitg sez relativescha quels arguments, blers giasts derivan da l’Engiadina Bassa tras il Veraina, da Minca, Puntina, Landeck, dal Vnuost, Meraun e Bulsaun. Ed era quai che reguarda il viadi da lavur n’accepta il president communal betg. Gia oz spetgan ins dapli d’ina minuta mo per vegnir sin la via maistra per viagiar amunt u aval.

Ils 13 december vegn la populaziun da La Punt infurmada sur dal project tunnel cun rundella sch'ins vegn da l’Engiadina Bassa. Previs èsi da realisar quest project a partir dal 2020. Quel vegn a custar al chantun radund 83 milliuns e dura 8 onns.

