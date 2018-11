La firma d’architectura ed immobiglias Domenig da Cuira ha inoltrà la dumonda da construcziun per la realisaziun dal resort «La Sassa». Tar la vischnanca Val Müstair èn entrads dus recurs, quel dad ina persuna privata e lura era da la gruppaziun da l’ambient WWF, la Pro Natura, la Fundaziun svizra per la protecziun e la tgira da la cuntrada e da World Wilderness.

Actualmain èn ils responsabels dals Implants da sport SA Müstair vidlonder dad inoltrar la procedura d’approvaziun tar l’uffizi federal da traffic.

Cuntravent da las organisaziuns per la natira

Las organisaziuns per la natira sa dostan cunter omadus projects. La manadra da la fatschenta Pro Natura deplorescha il surdiever da la cuntrada per realisar in tal resort. Ella metta era en dumonda, sche quai fa senn da fabritgar or ina regiun da skis en in temp, nua ch'i vegnia pervi dal midament da clima dad onn ad onn pli chaud.

Il project «La Sassa»

Tar il project «La Sassa» èsi previs da realisar si sur la fracziun da Tschierv per radund 30 milliuns francs in resort da vacanzas cun 212 letgs. Part integrala dal project èn tant ina pendiculara che collia la val cun la regiun da skis Minschuns sco er las pussibilitads per ennavar la pista da Minschuns giu sper il resort.

