La scola duai bandunar il center da San Murezzan

Il cussegl communal da San Murezzan ha decidì da planisar in nov center da scola Grevas per tut las scolas en vischnanca

La vischnanca da San Murezzan planisescha in nov center da furmaziun Grevas. En la chasa da scola Grevas en vicinanza dal lai da San Murezzan van actualmain a scola ils scolars da la prima enfin tar la 4. classa primara e las classas dal stgalim aut. Ils scolars da la 5avla e da la 6avla classa van a scola en la chasa da scola amez il center da la vischnanca.

Chasa istorica

La chasa da scola amez vischnanca sin la plazza da scola è in edifizi istoric, fabritgà l'onn 1886. Per la situaziun da scola actuala èsi dentant tenor il cussegl communal in dischavantag dad avair 2 lieus da scola. Perquai ha il cussegl communal decidì unanimamain da planisar in nov center da scola a Grevas per tut las classas en vischnanca. Uschia duess la scola optimar la gestiun. En la chasa da scola en il center da la vischnanca duai restar anc la bibliotecca communala, la sala communala e la scolina. Dal rest vul ins planisar novas utilisaziuns, sco per exempel abitaziuns.

Scola sportiva resta a Champfer

Il cussegl communal da San Murezzan ha en pli decidì unanimamain che la scola da talents, la Scola sportiva duai restar a Champfer. I na purtass tenor il cussegl communal betg avantags dad integrar era la scola sportiva en il nov center da furmaziun Grevas. La Scola sportiva saja in impurtant element per Champfer. Era la vischnanca da Silvaplauna ha punctuà ch'ins vuless mantegnair il lieu a Champfer per la Scola sportiva.