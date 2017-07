La situaziun en Val S-charl è sa calmada

Ferms urizis han chaschunà sonda saira gronds donns sin il territori da la vischnanca da Scuol. Uschia è Scuol mo dus onns suenter las grondas auazuns danovamain pertutgà da malauras. 50 persunas han stuì vegnir evacuadas cun helicopter.





Sgol sur la Val S-charl 1:13 min, dals 30.7.2017

Sin il traject da la Val S-charl èn vegnidas giu pliras bovas e donnegià fermamain la via. Plinavant è er la lingia da la forza electrica vegnida stgarpada giu. Qua tras è la fracziun da S-charl serrada en ed è per il mument anc senza forza electrica. Pertutgà da quai èn en emprima lingia ils dus hotels a S-charl e las radund 50 persunas ch’èn serradas en la Val S-charl.

Persunas ch'eran sin viadi han stuì vegnidas evacuadas

Sonda saira eran differents autos da viadi sin il traject tranter Scuol e S-charl cura che la bova è ida a val. Quels èn vegnids serrads en e 15 persunas han stuì vegnidas evacuadas cun in helicopter. Duas da quellas pir dumengia a bun’ura. Naginas persunas èn dentant vegnidas feridas. Quant temp che la Val S-charl resta serrada n'è anc betg cler.

Donns er en la Val d’Uina

Er en Val d’Uina ha la bova procurà per gronds donns. La via è serrada. Plinavant èn vegnids chaschunads donns en la Val Lischana. D’ina vart èn duas punts vegnidas stgarpadas davent e da l’autra vart è in enchaschament dal provediment d’aua da Scuol vegnì donnegià.

Radund 50 persunas vegnidas evacuadas

Dumengia èn vegnidas evacuadas or da la Val S-crhal cun il helicopter radund 50 persunas. Vul dir, tut quellas persunas che han vulì bandunar S-charl ha pudì far quai. Tenor Christian Fanzun il president communal duessi esser pussibel da reparar las lingias da la forza electrica fin damaun la saira. Quant ditg che la via resta serrada n'è anc betg cler.

Infurmaziuns detagliadas datti sut www.scuol.net

Er las Ovras Electricas d'Engiadina èn pertutgadas

Era pertugà da las malauras èn las Ovras Electricas d'Engiadina.

Pervia da bovas sajan pliras tschiffadas d'aua vegnidas messas ord funcziun, scrivan las Ovras Electricas. Las lavurs da rumir e da puspè metter en funcziun ils implants vegnian a cuzzar plirs dis.

RR novitads 06:00