La speranza mora a la fin - era per Edy

40'000 francs han ins rimnà. 100'000 francs dovri. Ed era las organisaziuns d'ambient na van betg d'accord culs plans da posiziunar Edy a Salastrains.

Enfin la fin da quest mais stuess l'uniun Save Edy anc rimnar 60'000 francs. Els duvrassian magari in mecen, di Daniel Schaltegger da l'uniun Save Edy. Ed els sajan era en discurs cun diversas persunas, ma quai na saja betg simpel da chattar anc a temp ils raps necessaris.

L'uniun fa quint ch'i dovra radund 100'000 francs per finanziar in nov dachasa per Edy a Salastrains, en il territori da skis a San Murezzan. Sper la tschertga da summas pli grondas, è tenor Schaltegger natiralmain impurtant mintga franc da mintgin per finanziar il project. L'uniun Save Edy resta optimistica.

Datti insumma la permissiun?

Sper la dumonda finanziala è era anc averta la dumonda da la permissiun da construcziun che n'è anc insumma betg garantida. Organisaziuns per la protecziun d'ambient han prendì posiziun sin la dumonda da construcziun ordaifer la zona da construcziun. Ellas na vesan betg ina pussaivladad da posiziunar Edy a Salastrains.

La figura da lain ha ina autezza da 19 meters. Daniel Schaltegger di ch'els savevan ch'i possia dar resistenza da las organisaziuns d'ambient. L'uniun Save Edy vul ussa tschertgar il dialog ed uschia forsa cuntanscher in cumpromiss.

