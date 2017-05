La staziun da Lavin resta en il vitg

Passa 100 onns veglia è la staziun da Lavin, cun il nov project duess questa staziun restar là anc ils proxims decennis. La direcziun da la Viafier retica e la societad «nossa staziun» han chattà la schliaziun.

La staziun da Lavin resta, nua ch'ella è 1:01 min, dals 5.5.2017

180 meters plinenvi

La stad 2016 aveva la Viafier retica infurmà la populaziun da la vischnanca da Lavin ch'ella veglia serrar la staziun existenta e bajegiar ina nova radund 500 meters en direcziun Sagliains.

Cun ina nova staziun avessan ins pudì schliar gist dus problems. En la staziun d’autos a Sagliains fissi stà pussaivel da separar il traffic da persunas e quel d’automobilists ed ins avess pudì adattar la staziun da Lavin per ademplir la lescha davart l’egualitad da persunas cun impediments.

In dialog intensiv tranter la direcziun da la Viafier retica e la societad d'opposiziun «nossa staziun» ha purtà fritg.

La staziun da Lavin

Lavin astga tegnair sia staziun. Per ademplir la lescha menziunada vegnan fabritgads dus novs perruns. L’access a quels dus perruns succeda cun in sutpassadi per persunas.

La staziun d’autos a Sagliains

Il traffic d’autos e camiuns vegn separà dal traffic da persunas. Radund 180 m en direcziun Lavin duess vegnir fabritgada ina nova staziun per persunas. Uschè ha il traffic d’autos e camiuns dapli spazi e na vegn betg en confruntaziun cun il nov perrun per persunas.

Ils custs importan radund 28 milliuns francs. Las lavurs èn previsas da stad 2019/20.