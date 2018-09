La stad sin l’alp Mora va a fin. Durant ils ultims 3 mais han da quai da 4 fin 5 persunas lavurà sin l’alp. Per la stgargiada vegnan tuts anc ina giada ensemen. Actualmain èn numnadamain be pli il paster Linard Caviezel e la cuschiniera e chasarina Irene Cueni sin l’alp Mora.

Igl è grev dad ir engiu. Jau sun però cuntent d'avair pli pauca responsabladad. Ma gugent a chasa na vegn jau garantì betg.

Quest onn ha la festa da l’arrivada dal muvel e dal persunal a Müstair lieu per la 10avla giada. Per far plaz a la stgargiada ed al program da festa vegn la via principala serrada .

RR actualitad 07:00