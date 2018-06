Il «Engadin Golf Club» exista uss dapi 125 onns. En occasiun dal giubileum datti durant l’entira stagiun occurrenzas per festegiar l’existenza dal sport che n'è gia ditg betg pli be per glieud elitara.

Il Club da golf Engiadina è il pli vegl en Svizra ed è cun passa 1’300 commembers er in dals pli gronds. Superbi è il president dal club, Dumeng Clavuot, surtut da la secziun da juniors cun 150 commembers. Quai demussia er ch’il sport saja daventà ils davos onns in sport per mintgin.

Er indigens infectads

Durant ils onns 50 han er ils indigens scuvrì il sport da golf per els. Cunquai che quel era fin là reservà als giasts englais ch’avevan inizià il sport en Engiadina ed a glieud pli bainstanta, han ils Samedrins fundà in agen club da golf: il Club da golf Samedan.

Plazza memia pitschna

Suenter ch’il sport da golf ha gì ina fasa cun in grond svilup, aveva er il club da golf engiadinais da tschertgar lieu per ina segunda plazza da golf, sper quella existenta a Samedan. Il 2003 è lura stada l’avertura da la plazza da golf Zuoz / Madulain e cun ella er la fundaziun dal club da golf Zuoz.

Ord 3 fatg 1

Per simplifitgar la gestiun ed er las structuras, han ins lura fusiunà ils trais clubs existents ad in unic: Club da golf Engiadina. In pass ch'è stà collià cun bleras discussiuns ed er emoziuns. Oz scriva il club cun las duas plazzas cifras nairas. Ins haja dentant adina da persvader giugaders da daventar commember d’in club. Quai ch'è gist il cuntrari dal trend actual en la societad.

Temp è il problem

Midà s’haja bler ils ultims decennis en il sport da golf, ha declerà il president Dumeng Clavuot. In fatg è dentant fitg marcant ed impedescha adina puspè il plan da giugar sin ina da las duas plazzas. Numnadamain il temp! Entant che duas fin trais uras bastavan per ina runda sin plazza da 18 foras, dura il gieu ozendi fin sis uras.

Implantà lareschs

Per finanziar tut las differentas occurrenzas a chaschun dal giubileum da 125 onns, ha il club er lantschà in’acziun speziala. Per l’onn da festa duain vegnir implantads 125 lareschs sin ina u l’autra plazza da golf e mintga planta sponsurada cun 1000 francs.

Turnier da giubileum

Festa per il giubileum da 125 onns fa il Club da golf Engiadina durant tut la stagiun. Il punct culminant vegn ad esser il turnier il prim d’avust. Quai betg pervi da la festa naziunala! L’emprim turnier dal club documentà en scrit è stà il prim d’avust 1893. E quel saja vegnì giugà en furma d’in team mixt: um e dunna!

