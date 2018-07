La regiun enturn il Piz Linard Pitschen davent da l'Alp dadora fin tar la Chamanna Marangun resta serrada per 2 emnas.

Sonda eran 20'000 fin 30'000 meters cubic crappa ids a val ed han curclà il vitg da Lavin en cun nivel da pulvra.

Ils proxims dis fa l'Uffizi da guaud e privels da la natira quint cun ulteriuras crudadas da crappa.

Tenor l'expert Martin Keiser da l'Uffizi da guaud e privels da la natira stoppian ins far quint cun ulteriuras crudadas da plirs millis meters cubic crappa giu dal Piz Linard Pitschen. La vischnanca da Zernez ha perquai tratg mesiras per las proximas duas emnas. La regiun davent da l'Alp Dadora enfin tar la Chamanna Marangun, resta serrada per tut il traffic, per peduns ed era per la muaglia che sa chatta en la val.

Per la fracziun da Lavin na datti naginas mesiras spezialas, tenor ils spezialists na spetgian ins betg, ch'ina ulteriura crudada da crappa pudess periclitar il vitg sez.

Blocs da 50 fin 60 meters cubic

Tut en tut èn tranter 20'000 e 30'000 meters cubic crappa ids a val la sonda, scriva la Polizia chantunala dal Grischun. Il material saja sa distatgà dal Piz Linard Pitschen sin circa 3'000 meters sur mar.

Stà airi saja il material lura sin bun 2'000 meters sur mar tar l'Alp d'Immez. Ils pli gronds blocs da crappa sajan tranter 50 e 60 meters cubic, scriva la polizia vinavant. En consequenza da quai saja sa furmà ina gronda nivla da pulvra. Blessads n'haja quai dà nagins. Er bajetgs na sajan betg vegnids donnegiads.

Evacuaziun cun helicopter

11 persunas ch'eran en la val han stuì vegnir evacuadas cun helicopter. Tranter quellas er 6 uffants ch'eran gist sin la Chamanna Marangun. Radund 40 pumpiers sajan stads en acziun.

Giudicament da la situaziun

La sonda avantmezdi èn collavuraturs da l'Uffizi da guaud e privels da la natira ed in geolog sgulads sur il territori da la crudada per valitar la situaziun. Ils experts fan quint ils proxims dis cun ulteriuras crudadas da crappa en la Val Lavinuoz.

